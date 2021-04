Bonjour,

Je me présente Bruno Mezzafonte

Praticien et Expert en Dynamique du corps humain

B.M Reboutement®



Fondateur de cette Technique exclusive efficace et innovante

de Haute Précision qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années, conseillée par des Médecins (Comparable à l'ostéopathie)



Sans craquement et sans brusquerie



Elle agit sur l'ensemble du corps humain, Neuro-Musculo-Squelettique,

par une oxygénation, réactivation, remise en état par une libération des stases, amas de nerfs, calcifications, cristaux, toxines collées et durcies.







Elle soulage ou supprime vos maux dès la 1er séance en cas de :



Douleur au dos

Bassin déséquilibré (effet jambe plus courte que l'autre)

Sciatique, lombalgie

Lumbago

Douleur au niveau des hanches

Douleurs liées au stress, surmenage, troubles du sommeil

Douleurs viscérales (ponctuelle et chronique)

Fibromyalgie

Blocage articulaire

Faiblesse ou douleur au genou

Fourmillements dans les mains ou dans les pieds

Problème canal carpien

Tensions aux épaules, entre les omoplates, à la poitrine

Epaules (difficulté à lever le bras) calcification

Capsulite rétractile de l'épaule / épaule gelée

Tendinite, Epicondylite

Entorse du pied

Epine calcanéenne

Pubalgie, Cruralgie

Torticolis et blocage ou raideur de la nuque

Maux de tête ou migraines

Névralgie d'Arnold et cervicaux brachiales

Hernies discales non définies ou non opérables

Douleurs liées à une activité sportive tous niveaux





N'attendez pas ! Plus tôt un problème est pris en charge, plus vite vous aurez des chances de le guérir.



Tarif Adulte : 65 euros la séance

Enfant jusqu'à 12 ans 45 euros



Possibilité d'être remboursé par votre Mutuelle



Contactez-moi au : 04 78 98 31 64 Portable : 06 59 37 49 39

Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h à 19h00





79, route de Lyon 01390 Civrieux en Dombes :

www.atlasvitale.com





L'origine de BM Reboutement®,





Au début du siècle dernier, la médecine savante était peu présente dans les campagnes, et le médecin n'était consulté que en dernier recours.



Les rebouteux étaient anciennement appelés rebouteurs, renoueurs ou encore rhabilleurs, , à l'origine ils sont ceux qui remettaient les os bout à bout.



Sollicités pour soigner tous les maux, ceux des hommes et ceux des bêtes, les rebouteux gagnèrent sur les croyances et les superstitions.



Leur pratique était très respectée à la campagne, même si elle n'allait pas sans créer une certaine crainte :

à l'époque, les articulations ou os étaient remis en place par des manipulations avec craquements et de façon brutale.



Ils parvenaient à guérir les principaux accidents de la vie rurale, en apposant leurs mains sur les humains et également sur les animaux domestiques. Leur méthode était fondée sur un savoir-faire inné, s'appuyant sur l'expérience et non sur la théorie.



Ces derniers ont souvent été confondus à tort, à des guérisseurs. Ils n'intervenaient pas à laide de prières ou de magnétisme et faisaient partie de la tradition populaire et rurale. Ils soignaient en touchant, massant, ponçant, grattant et s'occupaient avant tout des entorses, sciatiques, luxations de tous les os du corps, des orteils jusqu'au crâne, et généralement des problèmes articulaires.



Contrairement à la médecine traditionnelle enseignée dans les universités et facultés, le reboutement est un héritage, un don transmis par les aïeux,



Je suis né dune mère rebouteuse. Ma mère ma transmis ce don et son propre savoir faire, quelle a hérité, elle aussi, de sa mère. Ma grand-mère maternelle procédait par manipulations et craquements pour enlever en priorité aux animaux puis aux personnes leur maux et douleurs.



Dès l'âge de 16 ans et inspiré par ma grand-mère, j'ai utilisé ce don pour ainsi dire « magique »sur un animal qui s'était fait mal. Je lai fait par instinct et cela a fonctionné.



En 1979, au cours de mes activités sportives en priorité, la boxe, j'ai à plusieurs reprises apporté mon savoir faire pour soulager en urgence mes amis et adversaires sportifs, qui suite à un combat ou autres, souffraient de différents maux : blessures articulaires, musculaires...



Prenant conscience du bienfait de ces pratiques de soulagement, je les ai améliorées et affinées avec des gestes plus doux, sans craquement ni brusquerie, pour le bien être des personnes. Jai ainsi, modernisé la méthode.



Cette technique innovante, fait suite à plusieurs années d'études, de recherches et d'expériences de ma part. Aussi j'ai souhaité rebaptiser les noms de Reboutage et Rebouteux par « Reboutothérapie » et Reboutothérapeute, intitulés plus appropriés à mon savoir faire actuel ».



Mais depuis 2011, pour respecter les normes en vigueur, les termes thérapie ou thérapeutes, réservés uniquement à la médecine traditionnelle universitaire, ont été supprimés de mon Centre de Formation et de mes écrits.



Ainsi Reboutothérapie et Reboutothérapeute ont été renommés respectivement BM Reboutement® et Praticien(ne) en Reboutement.





Grace à des encouragements, à la reconnaissance de clients, satisfaits de mes prestations, j'ai décidé de développer ma méthode, de l'enseigner pour que de futurs Praticien(ne) en Reboutement formés essentiellement par me soins, puissent intervenir en France et en Europe, auprès des gens.



Dans mes cours, il n'est pas question d'enseigner la pratique du soin en profondeur, par craquements et brusqueries, tels que nos aïeux le faisaient.



Pour ma part, le rôle du Praticien BM Reboutement®, est de détecter en premier lieu, les points douloureux, puis d'agir par des pratiques de ponçage, de grattage ou de nettoyage, de procéder à une oxygénation, une réactivation, une libération des amas de nerfs, calcifications, cristaux, toxines collées et souvent durcies depuis des années.



Ces séances doivent être pratiquées tout en douceur avec le ressenti absolu et le professionnalisme du Praticien.



Son œil peut parfois détecter, à lui seul, l'endroit douloureux sur la personne concernée. Lorsqu'il pratique, il doit savoir adapter sa force aux gestes, pour éviter de blesser, de créer des hématomes ou des inflammations.



C'est pourquoi cette méthode, issue de mon expérience est intégrée dans mon enseignement.



Cette Méthode NON MEDICAL intitulé BM Reboutement®, permet de supprimer certaines affections ou gênes bénignes telles que :





BM Reboutement® est donc une technique de haute précision qui s'applique à tout système neuraux-articulaire et tendino-ligamentaire ainsi qu'au système nerveux périphérique.



La séance dure environ entre 30 et 45 minutes et les résultats sont surprenants : 50% de douleurs en moins dès la 1ère séance.



Méthode garantie sans craquement et sans brusquerie.



Les médecines alternative, ou naturelle, connaissent une évolution considérable dans notre société actuelle.



Chaque jour de nouveaux Praticiens adoptent la méthode BM Reboutement® en complément de leurs propres techniques, afin de répondre à une demande toujours plus croissante.



Ma méthode et textes ont souvent été copiés. Mais la Technique enseignée et pratiquée par mes soins reste inégalée à ce jour.





Mon souhait le plus cher est d'enseigner, détendre cette méthode innovante en Europe, issue d'un savoir faire ancestrale unique et de la faire pratiquer par de nombreux futurs Praticiens.





Mes principaux objectifs sont dune part que ma méthode BM Reboutement® soit davantage considérée par la médecine conventionnelle, les mutuelles, et d'autre part que mes clients trouvent par le biais de ma méthode, la solution pour soulager ou faire disparaître leurs maux endurés depuis des mois.



N'hésitez pas à me contacter pour des conseils ou pour une séance éventuelle au : 04 78 98 31 64

Bruno Mezzafonte

Praticien / Formateur

79, route de Lyon 01390

Civrieux en Dombes.

www.atlasvitale.com