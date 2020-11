Bruno PERESSE

Animé d’un tempérament de meneur d’hommes, motivé par les challenges, d’une forte capacité d’adaptation, mes compétences dans les opérations dans le secteur des Services B to B et B to C ( Propreté, Sécurité, Assistance Aéroportuaire, Transport (SNCF, RATP), Restauration Collective en Santé) m’ont permis d’identifier que la volonté d’être avant tout un entrepreneur faisait partie de mon ADN.



Mon expertise et ce que j’aime mettre en œuvre :



• Diriger et mettre en place des organisations, encadrer et développer des équipes, en trouvant le meilleurs équilibre entre ce qui doit être en support et rester en local ; en optimisant l’allocations de ressources (moyens humains, coûts de fonctionnement, innovation) et en procédant aux arbitrages nécessaires.



• Etre un partenaire stratégique, interne et externe. Compétences acquises au travers d’interactions fortes avec les Directions des fonctions supports, des centres de profits et à travers la relation clients.



• Gérer et développer ou restructurer un réseau de centres de profits, aussi bien dans sa dimension immobilière (ouvertures, optimisation mix locataire/propriétaire) que dans celles des différents modes d’opérations (positionnement, stratégie clients, outils, compétences ...)



#Directeur Général #Directeur des Opérations #Services #BtoB #BtoC #Stratégie #Agilité #Management d’Equipes #Organisation #Développement #Partenaire #Gérer



Mail : peressebruno(at)outlook.fr



Mes compétences :

animateur

dynamique

leader

Management

Coaching

Formation

assurance

Gestion