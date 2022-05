Bruno VIAL

Ancien Responsable du centre de ressources et de compétences " Rééducation" qui comprend 50 professionnels: kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens, psychologues, neuropsychologues, enseignant en APSA dans un établissement de 300 lits d'hospitalisation et de 50 places de jour; jusqu'en juin 2012.

Plus de 30 ans d'expérience dans la gestion d'un service.

Membre de plusieurs groupe projet dont celui de la création d'un des premiers centre d'hospitalisation de jour en France en 1984.

Enseignant à l'Université de Grenoble de 1983 à 1991.

Praticien libéral depuis 1991, en plus de l'activité salarié jusqu'en juin 2012; en exercice à ce jour.

Co auteur du livre intitulé" Rééducation et appareillage de la main traumatique" publié aux éditions Masson dans la collection Monographies de Bois Larris

Membre du Comité de Direction du Centre Médical Rocheplane

Ancien Président de la Fondation Audavie de juin 2016 à juin 2019. Administrateur de la Fondation Audavie.



Mes compétences :

Kinésithérapie

KINESITHERAPIE DU SPORT

Organisation

Planification

Sport