Camille BUISSIERE

J'ai actuellement la responsabilité d'animer des réseaux vitivinicoles au sein du vignoble Bourguignon. La deuxième mission de mon poste est la communication technique pour le transfert et la valorisation des données techniques du pôle technique et qualité de l'interprofession BIVB (extranet, viticulteurs et pros vitivinicoles, presse, évènements...). Mon profil s'articule autour de trois compétences clés : l'animation - la gestion de projets et la communication.



Mes compétences :

Animation

Gestion de projets

Communication

Mise en place de partenariats

Coordination d'évènements

Esprit d'initiative et du travail en équipe

Organisation du travail

Capacités d'écoute

Relationnel

Rigueur

Gestion administrative