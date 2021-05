Je m'appelle Camille Sourbet.



Je suis chargée de communication à la mairie de Villebon-sur-Yvette, un travail très intéressant puisqu'il me permet d'écrire, chose qui m'a toujours passionnée.



D'un naturel curieux, je m'intéresse à toutes les facettes de mon métier et m'adapte à tout type de situation. On m'a par le passé confié la gestion d'un site Internet, ou la mission de créer des documents graphiques. Pas de formation dans ce domaine? Pas grave! ll suffit de m'expliquer et j'apprends vite.



Titulaire d'un BTS communication des entreprises, j'ai choisi de compléter ma formation par une année de licence professionnelle spécialisée dans la communication des collectivités territoriale. La communication publique m'a toujours intéressée et j'ai rapidement su que je m'orienterai vers le secteur associatif, culturel ou des collectivités locales.

Lors de mon année de licence en alternance, j'ai travaillé un an à la mairie de Palaiseau, particulièrement dans le domaine événementiel et de la PAO.



J'ai ensuite accompli des tâches d'assistanat et à nouveau d'événementiel avec la commission particulière du Débat public Interconnexion sud LGV (un débat de grande ampleur autour d'un projet de construction de ligne à grande vitesse). Ce travail véritablement passionnant de par son originalité et la polyvalence qu'il demandait m'a apporté une grande autonomie et de réelles qualités organisationnelles.



J'ai l'année suivante obtenu un poste de chargée de communication au sein de la mission locale ViTaCiTé. Le poste ayant été nouvellement créé, j'ai pu mettre en place toute la communication de la structure ainsi que ses outils notamment le site Internet. Cette expérience m'a permis de toucher des domaines variés de la communication (Internet, réseaux sociaux, PAO, relations presse...).



En dehors de mes activités professionnelles, je pratique la danse néo classique depuis l'âge de 5 ans le hip hop depuis 4 ans une vraie passion.



Je suis engagée bénévolement dans au sein de lassociation Temps Danse 91 ainsi que dans la Réserve communale citoyenne de ma ville.



Mes compétences :

chargée de communication

Communication