Capucine KOSTADINOFF

Bienvenue sur mon profil !

Mon premier métier : Assistante sociale.

10 ans plus tard : un Master 2 RH (mémoire publié "de la ressource à la richesse humaine").

Ma spécialité : Le soutien et l'accompagnement des aidants familiaux, validée par un DIU de Répit.

Le fil conducteur de mon parcours ? Mon intérêt pour l'Homme avec un grand H, l'être humain! Ou plutôt les êtres humains et les relations entre eux (générations, travail, couple, etc).

En 2018, je quitte mon poste de coordinatrice du service des Fenottes à l'APF du Rhône, pour partir vivre en famille à la Réunion. Ce changement de vie me permet d'oser la réalisation de mon projet : accompagner librement des personnes sur leur chemin d'individuation (Jung), grâce à un outil passionnant et efficace : l'Hypnose Humaniste.

Certifiée en juin 2019, je crée "Au cœur de Soi", cabinet d'hypnothérapie situé à la Possession (La Réunion), tout en poursuivant mes formations complémentaires (transgénérationnel, hypnose et poids, hypnose pour enfants et adolescents, etc).



Mes compétences :

Ressources humaines

Développement

Management des Ressources Humaines

Communication

Relationnel

Recrutement

Management de projet

Intégration

RSE

Gestion des conflits

Répit des aidants

Accompagnement /soutien