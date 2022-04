Florence LEBRUN

Bonjour,



Apres un Master 1 en droit social et un Master 2 en management des ressources humaines , j'ai travaillé pour des grosses organisations comme chargée des relations sociales et chargée de ressources humaines. Dans ce cadre, j'ai géré en plus de la gestion du recrutement , de la formation, les relations sociales et des projets RH spécifiques. Je suis mobile en Ile de France, en région Rhône Alpes et dans les DOM-TOM, voir ailleurs en fonction du poste. Je suis a la recherche d'un nouveau défi. Rencontrons-nous !



Mes compétences :

PeopleSoft; ressources humaines; relations sociale

Développement RH

Gestion de la formation

Droit social

Relations sociales & syndicales

Recrutement