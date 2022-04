Carine HINCELIN

De formation RH, j'ai eu l'occasion d'aborder durant plus de 2 ans différentes activités de la grande école des Ressources Humaines, notamment le recrutement, la gestion du personnel, l'administratif RH avec l'élaboration des contrats de travail, des soldes de tout compte, la gestion des arrêts maladie et visites médicales, ...



Depuis plus de 4 ans, je me suis spécialisée dans l'insertion professionnelle pour des prestataires du Ministère de l'emploi et de Pôle Emploi.

C'est un secteur d'activité qui peut paraître difficile mais qui est surtout toujours en mouvement et dynamisant, puisqu'il nécessite une grande réactivité et souplesse face aux diverses demandes et aux profils variés.

Ma mission principale consiste donc à travailler et confirmer des projets professionnels, à accompagner les bénéficiaires de façon personnalisée dans l'intégralité de leurs démarches de recherche d'emploi et à les mener à l'emploi.



Mes compétences :

Conseil

Formation

Ecoute

Analyse

Synthèse

Synthèse rédactionnelle

Gestion administrative

Recrutement