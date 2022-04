Carine LANDAU

Issue d'un background à la fois technique et international, Carine a construit son parcours autour d'expériences internationales. De Bombai à Londres, elle a travaillé au sein d'équipes multiculturelles dans le but de répondre au plus près des besoins clients. Que ce soit en tant d'acheteur production, acheteur MICE ou plus récemment comme acheteur informatique, elle sait répondre au plus près des besoins de ses collaborateurs en construisant une relation de long terme et en gagnant en performance achats pour son entreprise.

Intéressée par de nouvelles visions, vos pratiques professionnelles achats et vos compétences personnelles associées, n'hésitez pas à la contacter !



Mes compétences :

Négociation

Anglais des affaires

Management d'équipe

Relations fournisseurs internationaux

Management de projet

Rigueur dans le travail

Organisation