Carine LE GARREC

Titulaire d’un DESS de Droit social et relations professionnelles, j’ai acquis une solide expérience dans la fonction ressources humaines dans différentes entreprises industrielles et de service. Je pilote à la fois le quotidien de la fonction (contrats de travail, relations du travail...) et le développement du personnel (recrutement, formation, gestion des carrières…). Enfin, j’ai une véritable expertise dans le domaine du Droit social et gère les relations avec les partenaires sociaux.



Mes compétences :

Ressources humaines