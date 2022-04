Carine LE VÉLY

Nouvellement arrivée en Haute-Vienne, je souhaite agrandir mon cercle de relations et partager mes expériences.



Forte d'une formation en marketing-logistique des achats, j'ai successivement occupé le poste chef de zone export pour une grande marque de maroquinerie puis celui d'acheteur hors production et emballages série pour un groupe allemand de l'industrie automobile. Pendant 3 ans, je suis intervenue en tant qu'enseignante vacataire dans le domaine des achats.

En 2006, J'ai pris la responsabilité des achats et des approvionnements dans une PME. Depuis fin 2008, je suis responsable des achats de produits médicaux non stériles et des produits de laboratoires au CHU de Limoges.



Ce sont sur ces domaines de compétences (achats, gestion de produits, commercial export, enseignement, audit) que nous pourrons échanger!