Carine LYATHAUD

Dotée d’une formation pluridisciplinaire (Ingénieur et Mastère en Supply Chain), et de 15 ans d’expériences en Supply Chain (10 en France et 5 ans en Europe), j’ai pu développer des compétences :

• sur tous les métiers aval (Supply Planning, Demand Planning, Forecast, S&OP, Copacking, Customer Care…)

• en Stratégie Supply chain avec une orientation E2E (du client à l’usine):

o Définition d’une stratégie de collaboration avec nos clients reposant sur une approche step by step et déploiement des projets SC qui en découlent (Stock-In-Trade, On-Time-Fill-rate, Cost to Serve, ou Mypos…)

o Grande contribution sur de nombreux sujets en lien avec le Customer Care mais touchant d’autres domaines: Achat, Packaging, Développement.. (Démarque inconnue / Packaging secondaire/ Optimum de taille de PCB)]

• En Management d’équipe directe (cadres et non cadres)

• En Management d’équipes matricielles ; animation des communautés Customer Care/ Développement de la nouvelle fonction : Customer Supply Chain Manager, formations (Sales, Supply Chain)

Et ceci, dans un environnement multifonctionnel (avec le Business, et les autres métiers des Opérations) et avec une exposition aux Mancom, en France et en Europe.



Je contribue ainsi à rendre la Supply Chain plus Customer-Centric et orienté Business, à l’instar :

• de la mise en place du suivi du Stock-In-Trade avec nos clients nous permettant de passer d’une culture sell-in à une culture sell-out

• ou du programme MYPOS que j’ai développé et que je dirige au niveau Européen, qui nous permet de partager le même objectif que nos clients : améliorer les sell-out. Via une approche multi-fonctionnelle et collaborative nous utilisons les données Points de vente, pour améliorer l’OSA, l’efficacité Promotionnelle, le Speed to market, le Stock-in-trade, contribuant grandement à la croissance du business avec nos clients.



Mes compétences :

Luxe

Logistique

SUPPLY Chain management

Prévisions de vente

Supply planning

FMCG