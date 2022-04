Carine VANOVERSCHELDE

Maître de conférences au sein du département Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII) de l'IUT A de Lille depuis 2001, je suis la responsable de la licence professionnelle Maintenance des Transports Guidés (MTG) depuis 2008.



Cette formation est un diplôme de niveau bac+3 qui a pour but de former les futurs techniciens, agents de maîtrise et responsables de la maintenance ferroviaire.



Elle est accessible en formation classique (cours suivi d'un stage de 15 semaines), en alternance (contrat d'apprentissage et de professionnalisation), et en formation continue.



Ce diplôme peut également être obtenu par Validation des Acquis de l'Expérience (VAE).



