Carl DARJINOFF

Les grandes lignes de mon parcours professionnel



Après avoir travaillé 7ans pour Philip Morris France (Marlboro) au sein des réseaux débit de tabac comme Promoteur des Ventes puis comme Promoteur Régional, j’ai quitté cette entreprise à l’occasion de la libéralisation des télécoms, pour intégrer la société GTS OMNICOM (Opérateur téléphonique au préfixe 5) au poste de Responsable Commercial Zone Sud. Ma mission était d’assurer, avec l’aide d’une force de vente (responsables régionaux), la commercialisation et la promotion de cartes téléphoniques à code auprès des débitants de tabacs via un réseau de distributeurs.

Par la suite mon parcours professionnel s’est orienté vers le BtoB au sein d’entreprises de services financiers comme Dun et Bradstreet et Général Electric Commercial Finance (GE), mais aussi comme manager des ventes chez Lyreco France. Enfin, ces dix dernières années, j’ai exercé la fonction de directeur Réseau & Commercial France pour le compte de l’entreprise Interflora.

Mes domaines d’intervention ont toujours été le management, la négociation commerciale et l’animation de réseau.





Mes compétences :

Animation commerciale

Stratégie d'entreprise

Animation d'équipe

Animation des ventes

Amélioration de process

Animation de formations

Gestion de la relation client