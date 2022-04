Carla GOMES

Ma vie professionnelle s'est construite autour de 3 piliers:

➜ Le business,

➜ La relation client,

➜ Les équipes,



Ma valeur ajoutée est une double compétence en Direction des Opérations et en développement de Business, dans les domaines de l'IT, des Telecoms et de la e-santé dans un environnement international.



Après une expérience réussie de Business Development pour lancer l'activité Healthcare IT en France chez Philips, j'ai pris la direction des Opérations et Services en Europe du Sud pour des solutions de e-santé et informatique clinique;



Mon projet est de rester au contact du business et des équipes, en Direction d'Opérations, de Programmes, dans un groupe à rayonnement international, étendant mon champ d’action vers des secteurs innovants, dans la santé, l’e-santé et nouvelles technologies.



Mes spécialités :

Orientée résultats

Grande adaptabilité aux différents secteurs et marchés.

Quadrilingue Français/Anglais/Espagnol/Portugais



J’ai toujours réussi à fédérer mes équipes autour d'idées nouvelles et des projets communs quelques soient leur profil et leur culture business.



Contact :

carla.gomes2(at)gmail.com

+33(6) 25290400





Mes compétences:

➜ Management: Gestion d’équipes pluridisciplinaires, et multiculturelles, développement personnel des talents.

➜ Pilotage de la performance, Excellence opérationnelle - connaissance et pratique des organisations matricielles.

➜ Gestion financière du compte de résultats (P&L): analyse, suivi des Kpi’s, reporting - Suivi du chiffre d’affaire (CA), budgets(AOP) et la profitabilité de ses projets.

➜ Relation Client: Analyse, évaluation des situations complexes, escalades - Mise en place de services desks locaux et centralisés, programmes d’amélioration de l’expérience client - NPS.

➜ Pilotage de projets, en Healthcare, e-santé, IT et Telecom - Transformation: accompagnement et conduite du changement, optimisation des processus.

➜ Développement des écosystèmes partenaires.



Mes compétences :

Lean IT

Informatique

Amélioration continue

Gestion de projet

Management