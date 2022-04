Directeur des Programmes SI Internationaux

Directeur Services Delivery (Southern Europe)

Directeur de Programmes/Projets - Onshore / NearShore / OffShore

Consultant Senior AMOA

Urbanisation des Systèmes d’Information

Directeur des Systèmes d'Information

100% Trilingue (Anglais/Français/Espagnol)

25+ années d’expérience



COMPETENCES et DOMAINES D'INTERVENTION



• Gouvernance fonction informatique, accompagnement dans la transformation et optimisation de processus d’entreprise.

• Assistance à la maîtrise d’ouvrage et maitrise d’œuvre, conduite du changement, formation des utilisateurs, communications, documentation, plan de formation

• Maîtrise d'Ouvrage dans l’architecture et l’urbanisation des Systèmes d’Information et Sites Informatiques. études préalables (AS IS au Target), Modélisation de processus d’entreprise, cahier des charges fonctionnelles et Techniques, cohérence et complétude des dossiers de tests (VABF et VSR).

• Direction transverse d'équipes multidisciplinaires et multinationales de développement et intégration des Systèmes d’information.

• Expertise dans l’utilisation des outils de Programme Management : PMI, P3M3, Lean SIX SIGMA, ITIL, CMMi, eSCM.





DESCRIPTION :



Carlos Islas-Perez, possède une expérience de plus de 25 ans dans les différents domaines de technologies de l´information et du management de projets/programmes.

Au sein de différentes sociétés de services, il a conduit l'ensemble des missions de management, d´audit qualité et d’assistance à la maîtrise d’ouvrage dans les projets de développement, mise en œuvre et/ou externalisation (OffShore/OnShore/OnSite). Sur ces projets il a contribué activement au montage des solutions, à la préparation des soumissions d'offres, aux négociations avant signature puis il a pris la responsabilité du pilotage général de la mise en place de la solution informatique, en tenant compte des contraintes techniques et soumis à de fortes exigences de délais et de qualité. Sa connaissance approfondie du modèle global de « delivery » OnSite/OffShore lui permet d’accompagner les entreprises dans leur transformation vers leur réduction de coûts de développement et de la maintenance applicative.

Sur le plan personnel ces expériences lui ont permis de consolider ses capacités d’organisation, de méthode et d’autonomie à travers le management transverse des équipes constituées principalement d'ingénieurs et directeurs de projet (120 personnes sur site et 100 offshore). Ses divers séjours aux Etats Unis, au Royaume-Uni, Europe occidentale, mais aussi en Amérique Centrale et du Sud lui assurent une maîtrise parfaite de l´anglais et de l´espagnol.

Toutes ces expériences lui permettent s’engager sur des nouveaux défis et mettre tout son dynamisme à renforcer les processus de transformation des Systèmes d’Information au sein d'une Société dans les secteurs de Télécommunications, Transports, Energies et Utilities, Hospitalier. Son expérience professionnelle internationale et multiculturelle permettra de renforcer la mission, la valorisation et la présence de la société en France et à l'international.



