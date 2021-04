Soucieuse du bien-être des salariés et du bon développement de l'entreprise, je souhaite partager mon savoir-faire et mes connaissances avec vous afin de répondre aux problématiques diverses au niveau du climat social, autour du domaine de la santé au travail, de la formation ou du recrutement. Je reste actuellement à l'écoute du marché pour un emploi de psychologue du travail.



En parallèle, je suis Psychologue en libéral et Psychologue Holistique (lien psycho-physio). Pour plus d'informations: www.carole-delavenay-psychologue.com