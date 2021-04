Après plus de 20 ans dans le commerce je cherche à me reconvertir dans le secrétariat médical. Mes atouts sont les suivants :

- l'organisation et la méthodologie

- la rigueur

- l'écoute

- le sens de l'accueil

- une parfaite présentation ( politesse, habillement, etc)

-enthousiaste

- goût du travail bien fait