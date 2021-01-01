Caroline LUBREZ

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CODEXIAL DERMATOLOGIE
- DR RESEAUX MEDICAL ET PHARMACEUTIQUE / GDS COMPTES
Vandoeuvre les nancy
2015 - maintenant
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CODEXIAL DERMATOLOGIE
- ANIMATRICE RESEAU MEDICAL ET PHARMACEUTIQUE
Vandoeuvre les nancy
2014 - 2014
ANIMER LES DELEGUES (APM) REGION NORD / PARIS / ILE DE FRANCE / OUEST .
FAIRE APPLIQUER LES DIRECTIVES ET STRATEGIES COMMERCIALES. TRANSMETTRE LES CONNAISSANCES DE TECHNIQUES DE VENTE ET PRODUITS. DEVELOPPER LE CA.
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CODEXIAL DERMATOLOGIE
- DELEGUEE MEDICALE ET PHARMACEUTIQUE 59/51/08
Vandoeuvre les nancy
2010 - 2014
VISITE ET INFORMATION MEDICALE CHEZ LES DERMATOLOGUES ET PEDIATRES, EN VILLE OU A L'HOPITAL, PRODUITS DERMOCOSMETIQUES CODEXIAL / EFFASUN / NEOLISS.
INFORMATION ET VENTE EN PHARMACIE.
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JLB TRADING
- ATTACHEE COMMERCIALE
1994 - 2007
Dépts : 59/62
Prospection, Création clientèle dans le cadeau d'affaire, fidélisation, suivi clients.