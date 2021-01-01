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Caroline LUBREZ

Vandoeuvre les nancy

En résumé

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Entreprises

  • CODEXIAL DERMATOLOGIE - DR RESEAUX MEDICAL ET PHARMACEUTIQUE / GDS COMPTES

    Vandoeuvre les nancy 2015 - maintenant

  • CODEXIAL DERMATOLOGIE - ANIMATRICE RESEAU MEDICAL ET PHARMACEUTIQUE

    Vandoeuvre les nancy 2014 - 2014 ANIMER LES DELEGUES (APM) REGION NORD / PARIS / ILE DE FRANCE / OUEST .
    FAIRE APPLIQUER LES DIRECTIVES ET STRATEGIES COMMERCIALES. TRANSMETTRE LES CONNAISSANCES DE TECHNIQUES DE VENTE ET PRODUITS. DEVELOPPER LE CA.

  • CODEXIAL DERMATOLOGIE - DELEGUEE MEDICALE ET PHARMACEUTIQUE 59/51/08

    Vandoeuvre les nancy 2010 - 2014 VISITE ET INFORMATION MEDICALE CHEZ LES DERMATOLOGUES ET PEDIATRES, EN VILLE OU A L'HOPITAL, PRODUITS DERMOCOSMETIQUES CODEXIAL / EFFASUN / NEOLISS.
    INFORMATION ET VENTE EN PHARMACIE.

  • JLB TRADING - ATTACHEE COMMERCIALE

    1994 - 2007 Dépts : 59/62
    Prospection, Création clientèle dans le cadeau d'affaire, fidélisation, suivi clients.

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