Caroline MARTIN

Attirée par les problématiques urbaines et sociales, je me suis orientée dans le cadre de mes études, vers un Master II Ingénierie et expertise des politiques sociales locales.



Mes insertions professionnelles conduites au cours de ma formation se sont focalisées sur ces champs de développement (étude des difficultés rencontrées par les habitants des zones urbaines sensibles en réponse à l’appel à projets du Plan Espoir Banlieues au sein de l’association l’Etape Mobilité à Flers ; réflexion sur des projets éducatifs de territoires au cabinet ETHEIS Conseil).



Actuellement formatrice en formation initiale et continue, j'interviens notamment auprès de BTS SP3S (service et prestations des secteurs sanitaire et social) dans plusieurs modules.



Mes compétences :

Formation

Gestion de projet