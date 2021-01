Catherine CORDIER

Auparavant salariée, je me suis installée à mon compte en 2009. Je traduis divers types de documents (traduction technique et généraliste) à partir de trois langues (allemand, anglais et néerlandais) vers le français. L'allemand reste ma langue de travail principale.

Je suis spécialisée dans la traduction de brochures produits et manuels d'utilisation de machines agricoles (CLAAS, Kverneland). J'apprécie également les textes plus rédactionnels dans lesquels je peux laisser libre cours à ma plume.



Mes compétences, mon sérieux et mon respect des délais m'ont permis de fidéliser mes clients et me permettront, je l'espère, d'en gagner de nouveaux.



Mon CV est disponible sur simple demande. Au plaisir d'échanger avec vous !



Mes compétences :

Rédactionnel

Traductrice

Traduction

Traducteur

Traduction technique