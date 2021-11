Ingrid SAUVENÉE - DE MAN

Bienvenue !



Vous voulez avoir l'esprit tranquille lorsque vous faites traduire votre texte et avoir la certitude que votre auditeur vous comprend. Pour cela, votre traductrice-interprète travaille pour vous.



Vous bénéficiez d'une traduction parfaite, d'une relecture rigoureuse et d'une interprétation fluide en NÉERLANDAIS et en FRANÇAIS.



Les prestations s'articulent autour de cinq axes :



1. Spécialité

Votre traductrice travaille dans les domaines rédactionnel, technique et juridique. Vous avez ainsi une INTERLOCUTRICE pour trois types de traductions.



2. Authenticité

Le lecteur est convaincu que votre texte a été écrit originellement dans sa LANGUE MATERNELLE.



3. Cohérence

L'attention est portée à l'UNIFORMITÉ de votre traduction.



4. Contrôle

L'orthographe, la grammaire et la fluidité de votre traduction subissent une VÉRIFICATION scrupuleuse.



5. Compréhension

Votre interlocuteur - qui s'exprime dans une autre langue - saisit le sens exact du MESSAGE transmis.



Je suis VOTRE partenaire pour tous vos projets.



Contactez-moi - par courriel ou par téléphone - pour obtenir des renseignements supplémentaires, des références, des informations tarifaires, un devis...



À très bientôt !



Documents traduits et missions d'interprétation : annonces, appels d'offres, articles de presse, cahiers des charges, catalogues, comptes rendus, conférences, contrats, courriers, dépliants, discours, documents juridiques, fiches techniques, invitations, lettres d'information, modes opératoires, plaquettes de société, rapports annuels, réunions, salons professionnels, sites Internet, visites d'usine



Mes compétences :

Commercial

Droit

Economie

Finances

Français

Juridique

Logistique

Marketing

Néerlandais

Production

Production industrielle

Rédactionnel

Ressources humaines

Technique

Tourisme

Transport