Catherine GAUDIN

Je suis habilitée au titre d’Intervenante en Prévention des Risques Professionnels. Au cours de l'année 2011, j'ai suivi une formation en alternance

à l’Institut des Sciences Sociales du Travail de l’Ouest, mené une étude et conçu un module de formation sur les risques psychosociaux. J'ai un Master2 en Economie et Gestion des Etablissements Sanitaires et Sociaux - un DESS RH « Politiques d’emploi et développement social des organisations » et un Diplôme en Hautes Etudes en Pratiques Sociales « Responsable d’Etudes et de projet social ». Au cours de l'année 2011, j'ai également mené une évaluation externe dans le cadre d'une conduite de projet d'amélioration continue auprès d'une association de 12 établissements dans le secteur médico social.



Mes compétences :

Animation

ANIMATION FORMATION

Conduite de projets

Conseil

Formation

Management

Performance

Performance sociale

Qualité

Risques psychosociaux