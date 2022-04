Catherine GIRARD

Une forte expérience en Pédagogie et Multimédia :

> création et animation de cours en Arts appliqués et Arts plastiques

> installation de salles équipées en multimédia à l'usage de travaux pratiques interactifs

> création de CDRom de cours de sciences des matériaux

> animation d'une plateforme de formation Moodle et formation des enseignants

> chef de projet sur la création de 100 modules de formation en ligne (formations techniques public BAC Pro)

... me contacter pour en savoir plus.





Mes compétences :

Ingénierie de formation

Elearning

Communication

Enseignement

Éducation