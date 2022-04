Catherine GOSSELET

Du marketing produit au marketing de soi... j'ai maintenant 10 ans d'expérience dans l'accompagnement des transitions professionnelles, après avoir travaillé en agences de publicité. J'interviens pour l'Apec auprès d'un public constitué de cadres, cadres dirigeants et jeunes diplômés.



Mise au point de projets professionnels permettant de mettre en phase aspirations et compétences, conseil en individuel et animation d'ateliers, séminaires à destination des jeunes diplômés pour gagner en confiance et se rendre plus "désirable" et ainsi se positionner plus favorablement par rapport à la concurrence...



... je joue sur différents registres dont les mots clés sont :

Intuition - Ecoute active - Art de la maïeutique - Diplomatie - Effet booster.



Mobilité professionnelle // Gestion de carrière // Accompagnement individuel // Animation ateliers // Coaching // Projet professionnel



Mes compétences :

Coaching professionnel

Animation de formations

Identification et valorisation de compétences

Techniques de recherche d'emploi

Elaboration de projets professionnels

Veille marché, secteurs, métiers

Analyse tendances consommateurs et nouveautés

Accompagnement mobilité cadres et jeunes diplômés