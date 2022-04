Catherine GOUJON-JAZIRI

J'ai une formation d'interprète et de traducteur. Mon bilinguisme en anglais m'a permis de bâtir une carrière (21 ans) dans le secteur international de la location de matériels de transport multimodal et de stockage de matières dangereuses à destination de l'industrie mondiale. Mes responsabilités étaient centrées sur le pilotage des flux, la tenue des stocks et la maintenance préventive et curative des flottes sous-traitée à des sites spécialisés internationaux. Point central des opérations, j'ai capitalisé des expertises en achats de sous-traitance, logistique et SAV. Orchestrer ces activités m'a permis de développer des compétences en gestion, organisation, optimisation de processus, management, relation clients et prestataires. Interface clé entre les prestataires et les clients, j'ai mis en oeuvre des solutions qui ont permis d'améliorer la performance interne et celle des prestataires et d'apporter un avantage concurrentiel au service de poids lourds de la chimie mondiale. Mon projet s'inscrit dans la continuité, à savoir : indépendamment du secteur d'activité, valoriser et enrichir mon savoir faire en coordination internationale des opérations avec une dimension support clients importante



Je remercie à l'avance quiconque contribuera à la concrétisation de mon projet professionnel.



Mes compétences :

Achats

Chemical industry

Chimie

Fleet Management

Gestion de flottes

International

Logistique

Logistique transport

Maintenance

Maintenance & Support

Management

Partenariats

Pharmacie

Purchases

SAV

SOUS TRAITANTS

Subcontracting

Support

Transport

Transport multimodal

ventes