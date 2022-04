Catherine GROS

Je suis passionnée par les industries ICPE notamment les industries agro-alimentaires.

J'aime le travail de terrain et le domaine de l'usine.

Dotée d'une expérience QHSE importante, je souhaite aujourd'hui réintégrer le terrain en tant que directeur d'usine ou responsable de production.

Mes points forts sont la vivacité d'esprit, un esprit de synthèse développé, la pédagogie et l'implication.



Mes compétences :

Audit

Gestion de la production

Réglementation en hygiène, sécurité et environneme

Réglementation des Installations Classées pour la

Pack office (Word, excel, Power Point)

Gestion de production Exact

Ergonomie

Management

Conduite de projet