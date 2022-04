Catherine GUIDOUX

Gestion de projets informatiques et organisationnels : Planification, Suivi des actions, Formations, Suivi des reporting.



Maîtrise des techniques et outils de démarche qualité et de maîtrise de l'hygiène alimentaire : Norme ISO 9001, Agrément vétérinaire, démarche HACCP, Traçabilité, Audits, Cahiers des charges clients et prestataires.



Maîtirise des réglementations : hygiène, chaîne du froid, gestion des contributions indirectes relatives aux alcools, environnement (en cours de perfectionnement).



Maîtrise des logiciels informatiques Pack-Office Windows (Excel, Word, Access, PowerPoint) et progiciels de gestion commerciale et de gestion d'entrepôt internes (Infolog).



Anglais : courant

Espagnol : courant

Rigueur, Autonomie, Sens du relationnel, Rapidité d'éxécution, Capacité de travail, Goût pour l'opérationnel.



Mes compétences :

Gestion de projet

AMOA

Audit

Amélioration de process

Amélioration continue