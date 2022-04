Catherine HASSEVELDT

Je suis dynamique, organisée, autonome, réactive et ne suis pas impressionnée par une grosse charge de travail.

Apprécie de travailler dans un petit groupe de personnes pour échanger et apprendre des connaissances nouvelles et bien sur partager celles que j'ai acquises en 29 ans de comptabilité fournisseurs.



Mes compétences :

Comptabilité fournisseurs

Suivi des fournisseurs

IBM AS400 Hardware

Edition