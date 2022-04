Catherine HUBLIN

Parcours professionnel :

Formatrice auprès des professionnels et usagers des établissements médicosociaux

Evaluatrice externe expert

16 années de direction d'établissements médicosociaux

20 ans en tant qu’éducatrice au sein de différents établissement auprès d’enfants, adolescents et adultes en situation de handicap mental, psychique et/ou sensoriel



Champs de compétences:



- Politiques publiques

- Management des compétences

- Ingénierie de formation

- Gestion comptable et budgétaire

- Mise en œuvre de politique de changement et accompagnement des acteurs

- Démarche qualité et évaluations

- Système documentaire et protection des données (RGPD)



Mes compétences :

Management de projet

Management de transition

Gestion des compétences

Gestion comptable et budgétaire

Évaluation externe

Direction d'etablissement médico social

Qualité

Consulting

Performance

Gestion budgétaire

Conduite de projets

Conduite de changement

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Business Development

Human Resources