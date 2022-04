Catherine Koenig est consultante dans le domaine de la médiation culturelle en histoire de l’art, spécialisée dans le développement des publics et la mise en place du mécénat. De formation universitaire, diplômée en arts plastiques, licenciée en histoire et titulaire d’un master 2, Sciences de l'information et métiers de la culture, d'une maîtrise en histoire de l’art contemporain sur Giuseppe Penone et conférencière nationale, elle a écrit et proposé un cycle d’une soixantaine de conférences en histoire de l’art, cycle qui a été programmé dans les musées, centres d’art, médiathèques de la région rhénane. En 2002, elle a participé à l’émission « une vie, une œuvre » consacrée à Niki de Saint Phalle sur France Culture. Pendant une dizaine d’années, elle a animé et développé le département arts plastiques de la Ville de Saint Louis.



Commissaire d’exposition, elle a été en charge de la biennale Itinéraires 2008 organisée par le pays de Barr et du Bernstein.



Conférencière pour l’association de l’art à l’œuvre, association d’amateurs d’art de la région rhénane, elle invente avec eux de nouveaux types d’actions culturelles pour que chacun devienne acteur de sa propre culture.



Mes compétences :

Médiation culturelle