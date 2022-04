Catherine KUCHMAN

Avocate en droit social depuis plus de 20 ans, mon expérience me permet:



D’analyser et prévenir les litiges entre employeurs et salariés

D’assister l’une ou l’autre des parties dans la recherche d’une solution amiable et dans l’élaboration d’un protocole d’accord

De plaider devant les juridictions civiles, commerciales, prud'homales, pénales



Mes compétences :

Conseil

Contrat de travail

Droit

Droit du travail

Droit social

Prud'hommes

Rupture conventionnelle

Droit commercial