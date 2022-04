Catherine LALOY

Formation,Conseil, Accompagnement



Insertion et emploi, Insertion socioprofessionnelle, Orientation tout au long de la vie, Gestion de projets, Développement local, Etudes, Accompagnement d'équipes et d'organisations ( ESS), Education, Citoyenneté.

Mon approche :

- Pratiquer ou accompagner le "pas de côté" nécessaire qui favorise l'émergence des idées et des talents d'une équipe, d'un groupe de stagiaires ou d'une personne pour leur donner le pouvoir d'agir. En bref, changer de point de vue !

Ma proposition :

- Ecouter et comprendre la problématique posée

- Repérer les atouts des acteurs et valoriser leurs expériences

- Le Pas de Côté pour identifier et surmonter les obstacles

- Identifier les coopérations possibles

- Elaborer un plan d’action et proposer un suivi opérationnel



Mes coopérations

collectif de consultants en développement local l'Assemblier, association de recherche et de formation Trouver/Créer, ancien membre d'Elycoop.



Ils m'ont fait confiance :

Ligue de l'Enseignement, Fédération Léo Lagrange, ViennAgglo, Département de l'Isère, Atis, GRETA, Est Métropole Habitat, CFEU,

En partenariat avec Trouver Créer : Pôle Emploi, Département de l'Essonne, IUT Lumière, Département de l'Isère, Formasup

En partenariat avec la Ligue de l'Enseignement : Ville de Feyzin, CNFPT, DRJSCS Auvergne Rhône-Alpes,



Mes compétences :

Gestion de conflits dans les organisations

Recherche de financements

Ingénierie de l'action sociale

Formation d'acteurs de l'ESS

Conduite de projets multipartenariaux

Éducation

Formation