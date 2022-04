Catherine LAURENT

Prochainement la gestion de la paie va connaître une nouvelle révolution, la DSN (Déclaration Sociale Nominative).

Il devient de plus en plus important pour les entreprises de s'entourer de professionnels de la paie.

Ce domaine devient de plus en plus technique et il est nécessaire que les gestionnaires paie comprennent parfaitement les mécanisme de la paie.

Dans ce cadre d'activité nos services ont par conséquent l'expérience et la compétence pour mener à bien la gestion des dossiers sociaux de votre entreprise.

Rendez-vous sur notre site internet :Array



Mes compétences :

Réglementation droit social

Expertise sociale

Diagnostic social

Gestion de la paie