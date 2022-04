Catherine LE

Issue d'une formation d'ingénieur généraliste en Recherche Matériaux, j'oriente mon parcours professionnel vers la gestion de projets, le suivi d'affaire. J'ai un goût particulier pour le contact, le terrain mais également pour apporter des solutions et améliorations aux problématiques rencontrées. En effet, mes connaissances techniques me permettront d'élaborer et améliorer le process, de conduire des essais, afin d'analyser et caractériser le comportement des matériaux. De plus, mon intégrité au sein de l'entreprise sera facilitée par mon sens du relationnel et mon autonomie, mais également par ma pratique de trois langues, le vietnamien, l'anglais que j'ai pu pratiqué couramment au cours de mon stage réalisé au Etats-Unis dans les piles pour les voitures électriques, où j'ai également pu développer mon anglais technique, et l'espagnol.

Mes expériences chez General Electric et EDF EN m'ont permis de développer mes connaissances dans le domaine de l'énergie, notamment sur les centrales à turbines gaz et sur les éoliennes offshore.



Mes compétences :

Gestion de projet