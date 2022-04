Catherine LECONTE

Bonjour à tous,



Vous recherchez une femme de challenge pour relever des défis ,nettoyage de balance,mauvais lettrage résolution de litiges clients, optimiser le recouvrement et diminuer les risques .



n'hésitez pas à me contacter!

j'ai su atteindre les objectifs ambitieux qui m'ont été confiés.



je me présente:

Après une formation comptable (BAC G2 ,NIVEAU BTS GESTION)mon cursus professionnel a débuté par des postes en comptabilté auxiliaire fournisseurs, trésorerie ,et des travaux de comptabilité générale

(ORANGINA GROUPE PERNOD RICARD)



pour m'orienter ensuite sur de la gestion de créances où tour à tour j'ai occupé :



un poste de COMPTABLE CLIENTS puis RESPONSABLE COMPTABLE CLIENTS(CSR Cidrerie RAISON GROUPE PERNOD RICARD)

un poste de COMPTABLE CLIENT et RESPONSABLE COMPTABILITE CLIENTS ET TRESORERIE chez HJ.HEINZ ketchup



un poste de CHARGEE DE RECOUVREMENT GRANDS COMPTES PUBLICS ET PRIVES chez DELL SA



Mes compétences :

Gestion

Recouvrement

Comptabilité