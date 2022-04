Catherine LEFRANC

I enjoy particularly discovering and learning from new scientific fields, and do my best to support people in understanding/evaluating data, or communicating as well, simply and precisely, but also as nicely as possible about science.



Mes compétences :

Communication scientifique

Nutrition

Veille scientifique

Ingrédients

Hydrolyse enzymatique

Vétérinaire

Essais cliniques

Diabète

Congrès

Protéines

Obésité

Fibres alimentaires

Peptides

Physiologie

Sciences de la vie