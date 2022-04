Consultante RH / chargée de recrutement agence ALTERIS



consultez notre siteArray



Alteris est une Agence d'Emploi qui propose travail temporaire, placement et recrutement, gestion de CDD, et conseil RH pour répondre aux besoins des PME du tissu industriel local et régional en terme de Personnel



Mes compétences :

Recrutement

Conseil en recrutement