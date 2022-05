Laetitia ROUARD

A LA RECHERCHE D UN EMPLOI DANS LE SECTEUR DU RECRUTEMENT.



Ma formation initiale d’assistante de gestion PME-PMI, m’a permis de mettre en œuvre mes compétences dans les domaines administratifs, commerciales et comptables.

De plus, mes différentes expériences professionnelles dans le secteur du travail temporaire classique et dans le secteur du travail temporaire d’insertion m’ont permis de m’expérimenter dans le domaine des ressources humaines, la formation, les techniques d’entretien et de suivi des salariés.



Ainsi l’accueil du public, le suivi de la personne, l’accompagnement dans ses démarches en passant de la remise en forme de CV, de simulation d’entretien, de trouver des aides à ses projets ont été mon quotidien durant ses années.

Mais également la prise en charge et le suivi des dossiers clients, l’identification et l’analyse de leurs besoins, les offres clients, et répondre au mieux à leurs exigences.



Ma personnalité dynamique, ma polyvalence ainsi que mes capacités d’adaptation et de communication, me permettront d’être opérationnelle rapidement et d’exécuter consciencieusement les tâches que vous me confierez au sein de votre équipe.



Mes compétences :

Conseil en recrutement

Relation clients

Recrutement

Rédaction d'offre et de devis

Gestion des litiges clients

Gestion de planning

Gestion des dossiers de formation

Rédaction de rapports journaliers

Gestion administrative et commercial

Création de documents

Communication

Suivi des commandes

Utilisatrice Microsoft Office

Gestion de tableaux de bord

Mise en place et animation d ateliers

Ressources humaines

Saisie des contrats et des paies

Suivi des intérimaires sur chantier

Formation des nouveaux arrivants

Mise en place de la qualité AFAQ, ISO

Formation

Assistanat de direction