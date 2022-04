Catherine LOBSTEIN

Je souhaite valoriser mon expérience de 25 années au sein d'un organisme européen dont le but est de promouvoir la recherche scientifique et les chercheurs à travers des programmes européens de mise en réseau. En effet j'ai occupé divers postes à la European Science Foundation (ESF) qui m'ont permis de developper de fortes compétences dans le domaine administratif et d'utiliser l'anglais comme langue professionnelle quotidiennement.



Mes compétences :

Gestion de projets européens

Prise de notes lors de réunions et comités directe

Organisation de déplacements, d'événement et de ré

Echanges écrits et oraux avec des interlocuteurs f

Veille au respect des procédures ou cahiers des ch

Collaboration avec les autres services (comptabili

Coordinatin d'une équipe administrative: réunions

Préparation, suivi et mise à jour de dossiers ou d

Suivi de budgets

Utilisation de l'anglais comme langue de travail

Diary Management

Programme Management

Team Building

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft Word

TYPO3