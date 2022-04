Catherine MALAVIALLE

Avocate depuis 2000, je pratique depuis lors le droit dans le domaine du droit du travail.



Ce droit est relatif aux relations salariés employeurs, mais aussi au salaire, congés, temps et durée du travail, à la santé et à la sécurité sur le lieu du travail, ou encore aux relations collectives au sein de l'entreprise.



Il est enfin à l'interface du droit des sociétés, sociétés faisant l'objet de procédures collectives, mais aussi statut du gérant.



J'apprécie à la fois l'aspect technique et rigoureux de ce droit, comme l'aspect relationnel souvent en jeu à la fois dans les conflits mais aussi dans le cadre de ce rapport spécifique qui se crée entre l'Avocat et son client.



Je suis extrêmement mobile et peut travailler sous différentes formes : vacations, conseils, rapport de clientèle..;









Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel