Catherine MANGIN

Je m'oriente à présent vers la rédaction et la communication scientifiques après des expériences professionnelles en laboratoires R&D (Nestlé, Lesieur) et une thèse en chimie analytique.



COMPETENCES



* Capacités de communication (interface entre les services production et marketing/commercial ; transfert de connaissances; rédaction de présentations et compte-rendus en français et en anglais)

* Anglais courant, allemand rapidement perfectible

* Maîtrise des outils informatiques et d’internet. J’ai réalisé des recherches bibliographiques, veille technologique et réglementaire, en exploitant tous types de sources d’information, telles que publications, brevets et décrets législatifs.



EXPERTISE



* Chimie des lipides (raffinage des huiles végétales, caractérisation, analyses), notions de nutrition

* Bonne connaissance générale des sucres, et en particulier des polysaccharides utilisés comme additifs dans l’industrie agro-alimentaire (carraghénanes, alginates, pectines, gommes),

* Chimie Analytique

* Analyse d’additifs alimentaires : édulcorants, alcaloïdes, colorants synthétiques, extraits de plantes



Mes compétences :

Agroalimentaire

Chimie

Chimiste

Chromatographie

électrophorèse

Ingénieur Chimiste

Recherche