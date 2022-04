Catherine MANS

Née en 1954 à Paris, j'ai exercé pendant trente-six ans des fonctions de chef de service informatique au sein d’une seule entreprise multinationale, filliale d'un groupe industriel américain, m’octroyant quelques loisirs dans l’écriture de blogs et de carnets de voyage pour mon mari et moi-même, nos amis et les associations dont nous sommes adhérents (danse de salon et rock, voitures anciennes et cyclotourisme). Mon activité professionnelle m'a aidé à concrétiser la réalisation de ces blogs. Personnellement, sans être une artiste, j'ai toujours aimé les arts d'agrément tels que la lecture, la réalisation d'albums photos, le montage de vidéos, le dessin, la peinture et la décoration.



L’idée de l'écritware est un petit clin d'œil à mon premier métier, écritware est un néologisme ou mot nouveau informatique qui signifie : traitement de texte ! J'en ai fait mon étendard pour ma reconversion... Bien que plutôt scientifique, j’ai toujours aimé la littérature et j'ai eu l'envie de mettre mon « talent » au service des autres en devenant conseil en écriture numérique, métier historiquement dérivé de celui d’écrivain public dont il s’est peu à peu détaché en s'adaptant aux nouvelles méthodes multi et plurimédia de communication.



Mes compétences :

Gestion de projet / Project management

Architecture réseaux / Network architecture

Carnets de voyage / Travel writing

Création littéraire / Creative writing

Blogueuse / Blogger

Webmaster

Conception multimédia / Multimedia design