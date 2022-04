Catherine MARAIS

Je suis actuellement en recherche d'activités dans le domaine de la médiation/culture scientifique, afin de mettre à profit mon dynamisme et mon goût pour le relationnel, tout en y alliant mes compétences scientifiques, de communication et de gestion de projets.



Fort de mon expérience de thèse puis de mes deux ans d'activités en tant qu'Attaché scientifique adjointe au sein du service scientifique de l'Ambassade de France aux Etats-Unis, j'ai acquis une polyvalence qui me permet de m’adapter facilement à de nouveaux environnements et de m’approprier rapidement de nouveaux sujets scientifiques.



Mes compétences :

Mécanique des fluides

Communication scientifique

Médiation scientifique

Vulgarisation scientifique

International

Recherche et Développement

Dynamique des fluides

Dynamique

Gestion de projets