Catherine MASSON

Mes différentes expériences professionnelles m'ont permis de :

-Augmenter le CA de l'entreprise

(Pour AES Laboratoire + 9.5% /An sur la gamme globale clinique)

- Organiser,planifier,animer le travail de l'équipe dans la recherche de la performance et de la productivité.

Organiser des stages de formation clients, des symposiums spécifiques à thèmes avec intervenant extérieurs, des congrès.



- Créer, suivre et étudier la mise en place de Publicités pour les nouveaux produits. Elaborer les mailing promotionnels.



- Améliorer la qualité du service et optimiser la satisfaction client.



- Adapter et développer mes compétences aux spécificités de à la culture de l'entreprise.



- Completer et mettre à jour mes connaissances scientifiques et marketing.



Mes compétences :

Biologie

Hygiène

Marketing

Microbiologie

Vente

Développement commercial

Communication

Management