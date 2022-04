Catherine MASSOT

"Savoir écouter c'est posséder outre le sien, le cerveau des autres" L. De Vinci.

Cette citation s'applique tant en psychologie qu'en communication, les deux domaines qui ont orienté ma vie professionnelle. J'ai d'abord été séduite par la psychologie sociale et du travail, puis ai bifurqué vers la communication à travers des opportunités et des rencontres.

Ce qui me passionne, les relations humaines, leur richesse mais aussi leur complexité.

Ecouter, transmettre, informer, partager, et souvent convaincre sont les enjeux d'une bonne communication et c'est ce que j'essaie de développer dans le cadre de mon projet professionnel.



Mes compétences :

Management

Webmarketing