Catherine MAUDOUX

Je suis une amoureuse de la nature, des gens, de la vie et de ce qu'elle peut nous offrir de meilleur ! Je suis passionnée par l'humain, l'univers de la thérapie et du développement personnel, tout ce qui touche au mieux-être et à la connaissance de soi.



Comme de plus en plus de personnes je me sens en marge d’un mode de vie qui ne me convient pas. Ce qui me motive, c’est de cultiver le mieux-être sur tous les plans. Et je pense que ça passe par une alimentation saine, le maintien d’une bonne santé par des méthodes naturelles et holistiques, le soin des relations par une communication saine, un environnement soigné, un rapport respectueux avec la nature, la contribution au bien commun par le déploiement de nos potentiels spécifiques, et enfin une compréhension plus vaste de soi et du monde qui nous entoure à travers une spiritualité non dogmatique.



Après avoir travaillé 10 ans en tant qu'éducateur sportif, la sophrologie m'est apparue comme une évidence pour approfondir la quête de moi- même. Formée pendant 2 ans à l'académie de psychothérapie et de sophrologie de Paris 5e puis pendant 2 autres années par le Pr. Alfonso CAYCEDO fondateur de la sophrologie, j'ai obtenu mon diplôme de master spécialiste en 1999.

J'utilise diverses méthodes en plus de la sophrologie comme le Training Autogène de Schultz, la méthode Vittoz, la relaxation énergétique de Guirchoun. Je suis diplômée en naturopathie.



Formatrice et fondatrice du Collège de Naturopathie Midi-Pyrénées à Villefranche de Rouergue https://bienetreenaveyron.learnybox.com/index/ , j'anime des ateliers-conférence ainsi que l'émission "à votre santé" sur CFM radio midi-pyrénées.http://cfmradio.fr/emissions/a-votre-sante/



J'oeuvre pour le développement de solutions écologiques et alternatives, l'autonomie, l'abondance et le partage.