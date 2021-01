Cazaux SYLVIE

J’ai la double compétence Psychologue du travail et Psychologue Clinicienne ce qui me permet de répondre à des interrogations aussi bien professionnelles que personnelles.

Sur le plan professionnel, je connais bien le monde de l’entreprise dans lequel j’ai accompagné depuis plus de 20 ans des changements d’organisation, des gestions de projets au sein d’une entreprise multinationale américaine.



J’exerce depuis 6 ans des missions de bilans de compétences, de bilans de créateurs d'entreprise, de bilans d’orientation de jeunes (15-25 ans), de repositionnement professionnel et de coaching auprès de salariés en activité, cadres dirigeants ou demandeurs d’emplois. J'anime de nombreuses formations sur les thématiques RH.







Mes compétences :

Conseil

Communication

Ecoute

Accompagnement au changement

Coaching