Cédric BRUNON

A la fois coach agile expérimenté, consultant Safe-SPC et formateur, spécialisé dans le développement du lean-leadership des managers et équipes en proposant une offre de service étendue

Couvrant à la fois laccompagnement des leaders, et lensemble des équipes (Produit, system architecture),

Je vous accompagne dans la valorisation des talents,

En capitalisant sur les expertises et lautonomie des équipes

Afin dembarquer tous les acteurs dans la mise en place dune culture Lean et Agile innovante dans un mouvement DevOps

Et cela quelle que soit la culture de lorganisation ou ses contraintes (Silos organisationnels, Legacy , shadow IT.)

Permettant ainsi daccélérer la transformation agile et le « Time to market » dans une approche systémique.