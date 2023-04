Cédric DUPUICH

Manager Marketing Communication au sein du Groupe cora, sur les rayons consacrés au non-alimentaire : Maison (Décoration-Ménage) , Textile (mode, accessoires) et Equipement Culture et Loisirs ( multimédia, électroménager, jardin, jouets, sport, bricolage). Elaboration de la communication nationale. En relation avec la centrale d'achat, le Service Marketing et les agences de publicité pour la conception de la communication Print au niveau national.



Mes compétences :

Marketing

Grande distribution

Communication

Commerce

Analyse

créatif